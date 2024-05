Putin silura il fedelissimo e cambia tutto al ministero della Difesa | le decisioni sorprendenti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Rimpasto a sorpresa tra i vertici di Mosca. Il presidente Vladimirha infatti allontanato il ministroSergei Shoigu, nominandolo capo del Consiglio di sicurezza in un evidente segnale di insoddisfazione per la gestioneguerra contro l'Ucraina. A pochi giorni dall'inizio del suo quinto mandato lo Zar ha quindi nominato Andrei Belousov, vice primo ministro e consigliere economico di lunga data di, al posto di Shoigu, che dirigeva ilrusso dal 2012. Ma il presidente ha anche deciso di destinare a una nuova posizione Nikolai Patrushev, fino ad oggi uno dei suoi più stretti collaboratori, che dal 2008 guidava il Consiglio di sicurezza (ora guidato da Shoigu). Al momento dal Cremlino non è ...