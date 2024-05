Putin avvia il rimpasto di governo che parla di una guerra lunga

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 mag. (askanews) – Ildirusso concentrato sulla dirigenza militare segna un cambiamento significativo per questo quinto mandato del presidente Vladimir– iniziato il 7 maggio – e mostra la prima vera cesura da quando decine di migliaia di truppe furono inviate da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022. Ora molti si aspettano con il fiato sospeso che Nikolai Patrushev, già segretario del Consiglio di sicurezza, vada a capo dell’amministrazione presidenziale russa, ma non c’è nulla di scontato quando si tratta di Cremlino. Mentre la novità dell’arrivo di Andrej Belousov – già primo vice primo ministro – al Ministero della Difesa, non è solo un colpo di scena o la sfida più importante della vita per l’economista che ha saputo predire la crisi del 2008: Belousov al posto di Sergei Shoigu durante una ...