Purtroppo è così L’annuncio choc dell’attore John McCook - l’Eric Forrester di Beautiful

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ericè un personaggio della soap opera statunitense, interpretato dadal 1987. Insieme a Brooke Logan, è l’unico personaggio presente dalla prima puntata della soap, a cui ha prestato il volto sempre lo stesso attore,, classe 1944. L’attore ha raggiunto la fama grazie al personaggio di Ericma nella sua carriera è stato nel cast di molte soap opera di successo. È Eric, fondatore dell’omonima casa di moda, nella soap operafin dal 1987. Per la sua interpretazione è stato candidato all’Emmy Awards come miglior attore, nel 2001 e nel 2012. Insieme a Katherine Kelly Lang forma uno dei due pilastri della serie presenti sin dalla prima puntata. “Se n’è andata ...

John McCook racconta della schizofrenia del figlio e di come, da padre, abbia avuto bisogno di tempo per comprendere fino in fondo cosa stesse succedendo.Continua a leggere

John McCook oltre Eric Forrester di Beautiful: “Mio figlio è schizofrenico, all’inizio non capivo e mi arrabbiavo” - john mccook oltre Eric Forrester di Beautiful: “Mio figlio è schizofrenico, all’inizio non capivo e mi arrabbiavo” - john mccook racconta della schizofrenia del figlio e di come, da padre, abbia avuto bisogno di tempo per comprendere fino in fondo cosa stesse succedendo ...

Ambra Angiolini: «Mai amato nessuno come Francesco Renga, due persone separate possono ancora dirsi "ti amo"» - Ambra Angiolini: «Mai amato nessuno come Francesco Renga, due persone separate possono ancora dirsi "ti amo"» - Ambra Angiolini (47) e Francesco Renga (55) sono state a lungo una delle coppie più amate e apprezzate nel mondo dello spettacolo e della musica. Insieme dal 2004 al 2015, dal loro amore sono nati due ...

John McCook, Eric Forrester di Beautiful: «Mio figlio è schizofrenico. Un padre non capisce subito come stanno le cose» - john mccook, Eric Forrester di Beautiful: «Mio figlio è schizofrenico. Un padre non capisce subito come stanno le cose» - Per tutti è Eric Forrester di Beautiful, ruolo che ricopre da 38 anni. Ma della vita di john mccook si è sempre saputo poco. Per la prima volta l'attore parla di ...