Puppo sull’exploit di Napolitano | Lo vedi e ti chiedi come mai sia arrivato solo ora a questi livelli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Entra nel vivo il weekend della prima settimana degli Internazionali d’Italia 2024 di tennis sui campi in terra battuta del Foro Italico a Roma. L’Italia, nella giornata di sabato, ha festeggiato la splendida vittoria in rimonta di Stefanosul giovane cinese Shang registrando però le sconfitte di Matteo Arnaldi e Luca Nardi al secondo turno. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Internazionali Roma, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport. “Noi ci stiamo concentrando molto giustamente sul fatto di avere questa nuova generazione di ragazzi che intanto si comportano bene in campo, quasi tutti, c’è veramente una buona abitudine e comunque ognuno è seguito da uno staff diverso, quindi è una cosa generalizzata. ...