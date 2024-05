Puppo riflette | Darderi ha fame - da anni non vedevo un italiano così Sinner n 1 senza giocare? Mi dispiacerebbe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Le eliminazioni eccellenti dello spagnolo Rafael Nadal e del serbo Novak Djokovic nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma è stata l’argomento principale di discussione nel nuovo appuntamento quotidiano sul canale YouTube di OA Sport con TennisMania Speciale Internazionali d’Italia, condotto da Dario, giornalista di Eurosport. Le sconfitte eccellenti giunte nella prima settimana a Roma: “Oggi chiaramente la notizia è quella dei re che non ci sono più di Roma tennistica nel torneo, soprattutto considerato che entriamo adesso nella settimana che conta e, ricordo, Nadal ha vinto dieci volte questo torneo, Djokovic ha vinto sei volte facendo altre sei finali, si sono scontrati diverse volte loro due, qui in questo torneo, l’hanno proprio segnato con il loro tennis. Abbiamo visto quella folla incredibile che ha, come dire, omaggiato Rafa quando è passato sulla ...