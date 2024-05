Pugni alla compagna - poi le toglie il cellulare impedirle di chiamare il 112 Salvata dai passati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Borgo San Lorenzo (Firenze), 13 maggio 2024 - Ha colpito al volto la, le ha danneggiato l’auto e, non contento, le ha pure sottratto borsa e smartphone. Brutto episodio la notte dell’11 maggio scorso nel posteggio di un supermercato di Borgo San Lorenzo. Un uomo, classe 1974, puri-pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri di Borgo, coadiuvati nell’intervento da quelli di Scarperia. Dopo un’accesa discussione con ladi un anno più grande, l’uomo l’ha malmenata e, perdi scappare, le ha danneggiato la macchina. Non solo. La poveretta è stata privata anche della borsa e del. Per fortuna alcuni passanti non sono rimasti indifferenti di frontescena di violenza. La donna implorava l’uomo di smetterla, altrimenti avrebbe chiamato il 112. Ma è stato in ...