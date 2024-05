Puglia - maltempo | allerta temporali per il foggiano nel pomeriggio Protezione civil - previsioni meteo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il dipartimento dellae ha emesso per lal’con validità dalle 14 per sei ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, susettentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fontee della. L'articoloper ilnel e, proviene da Noi Notizie..

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia : Un finanziamento di 2,2 milioni di euro per prevenire e contrastare gli incendi boschivi in quattro aree interne della Puglia . La Protezione civile della Puglia si prepara, anche quest’anno, ad ...

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi ...

Alcune regioni oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Fra esse la Puglia , più precisamente il tarantino ed il Salento . Il dipartimento della Protezione civile ha ...

