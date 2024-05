Puglia - autostrada | chiusure notturne da stasera Lavori

(Di lunedì 13 maggio 2024) Di seguito alcuni comunicati diffusi da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentiredi riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle cinque notti di lunedì 13, martedì 14, mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Acquaviva delle Fonti, verso Taranto. Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse l’area di parcheggio “Virgilio ovest” e l’area di servizio “Acquaviva delle Fonti ovest”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla SP236 verso Bari, sulla SS16 Tangenziale di Bari, in direzione di Brindisi, fino all’uscita 13, per poi procedere sulla SS100 verso Taranto e sulla SP125 Acquaviva-Sammichele seguendo le indicazioni per Acquaviva delle Fonti e rientrare sulla A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti. —– Sulla A16 Napoli-Canosa, ...

