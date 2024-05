Arrestato nel trevigiano il 30enne Ivan D’Amore , poliziotto e politico di FdI: è indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione

Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Oggi, 9 aprile 2024, in esito alle attività investigative coordinate da questa Procura della Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Calta giro ne , con il supporto delle Compagnie di Agrigento, Catania, Milazzo e ...

Prostituzione minorile, sgominato giro in Puglia. Coinvolti anche hotel di lusso. Dieci arresti - prostituzione minorile, sgominato giro in Puglia. Coinvolti anche hotel di lusso. Dieci arresti - giro di prostituzione con tre minorenni coinvolte. Maxi operazione della Polizia di Stato tra Bari, Roma, Trani e Lecce, su richiesta della Procura di Bari. Dieci arresti: quattro donne e sei uomini.

Costrette a drogarsi per prostituirsi, chiusa l’inchiesta: sette aguzzini nei guai - Costrette a drogarsi per prostituirsi, chiusa l’inchiesta: sette aguzzini nei guai - Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione , minacce, lesioni estorsione e ricettazione , nonché somministrazione di farmaci psicotropici per alterare le prestazioni sessuali .

Roma, tifoso della Lazio perde un occhio per un petardo. Denunciato ultrà già coinvolto nel caso delle squillo dei Parioli - Roma, tifoso della Lazio perde un occhio per un petardo. Denunciato ultrà già coinvolto nel caso delle squillo dei Parioli - Il 52enne, anche lui tifoso biancoceleste, è stato identificato dalla polizia.È accusato di lesioni colpose gravi. Nel 2013 gli era stato contestato di essere uno dei clienti delle 14enni che si prost ...