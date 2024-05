Pronostico e quote Hubert Hurkacz – Tomas Martin Etcheverry - ATP Roma 13-05-2024

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha esordito bene agli Internazionali d’Italia battendo Seyboth Wild 6-3, 7-5, causando molti problemi al brasiliano nei suoi turni di servizio come dimostrano le quindici palle break concesse. Questo dato ci è saltato all’occhio visto che oggi il classe 1999 argentino incontra uno che serve come pochi come. Il polacco InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici