Promozione Play off Sestese - che trionfo L’Eccellenza è realtà

(Di lunedì 13 maggio 2024)2 San Miniato Basso 0: Giuntini, Matteo G., Cucinotta, Pisaneschi, Biondi, Lenzini (27’ st. Casati) Dianda (48’ st Sarr) Belli, Torrente (19’ st Ermini) Ciotola (37’ st. Renieri) Berti (42’ st Manganiello). All.: Polloni. SAN MINIATO BASSO: Micheli, Langella, Desii, Gamba, Marinari (43’ pt. Fabbrini), Aliotta, Niccolai, Remedi L., Mori (18’ st Mancini) Remedi A., Demi (29’ st Vanni). All.: Ticciati. Arbitro: Boeddu di Prato. Marcatori: 26’ Berti, 80’ Casati. Note: espulso al 90 Mancini. Ammoniti Dianda, Belli, Ermini, Remedi L., Fabbrini. Larciano - Ildella, che sconfiggendo per due reti a zero il San Miniato Basso, vince lo spareggio del campionato di, girone B e conquista il passaggio al. Al triplice fischio finale ...

Promozione. San Miniato Basso si ferma nello spareggio - Promozione. San Miniato Basso si ferma nello spareggio - La sestese vince 2-0 contro il San Miniato Basso nello spareggio per la promozione in Eccellenza. Gol di Berti e Casati. San Miniato protesta per un rigore non concesso.

