Promozione Grassina - doppio lampo | Montagnano ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024): Bartoli, Meazzini (86’ Mecci), Fabiani, Alfarano (89’ Giudice), Tomberli, Travagli, Metafonti (75’ Magnolfi), Natale, Baccini, Simoni, Dini (83’ Manecchi). All.: Cellini: Scarpelli, Luconi (90’ Mosca), Fabbri (60’ Pagliaro), Mazzoni, Sale, Bagnai, Cerofolini (75’ Bennati), Gregori, Romano (68’ Steccato), Sestini (82’ D’Abbrunzo), Svarups. All.: Laurenzi. Arbitro: Bruni di Siena Marcatori: 5’ Baccini, 7’ Simoni. PONTE A NICCHERI – Nonostante le assenze per infortunio, un buonfa sua la semifinale play off. Per decidere la squadra che si classificherà al 2° posto, domenica in campo neutro ilaffronterà il Sansovino già qualificato. Nonostante il caldo, ilin due minuti sbriga la pratica. ...