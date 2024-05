Promozione Dicomano più pratico - Settimello va giù

(Di lunedì 13 maggio 2024)0 A.G.: Marchi, Diffini (75’ Ferrari), Manetti, Francini, Testaguzza T., Ussia, Gambini, Thiam, Orlandi (60’ Lepi), Calabretta (62’ Nodari), Becattini (70’ Kowalski). All: Giannini. A.G.: Maionchi, Bacocci, Giordani, Carnevale, Reggioli, Pantiferi, Nardoni (60’ Paggetti), Faye (85’ Di Biasi), Zeni, Bencini, Bertini (72’ Nocentini). All.. Governi. Arbitro: Poggianti di Livorno Marcatori: 2’ Bertini, 67’ Nardoni Note: espulsi al 65’ Testaguzza, al 92’ Lepri– Tutto in 280 giorni. Dalla gioia delladello scorso anno, all’amarezza per il ritorno in Prima Categoria. La sconfitta subita con il(che doveva vincere a tutti i costi) non è che la fotocopia di alcune partite che non hanno dato al ...

