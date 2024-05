Professioni | dall' IA alle rinnovabili - parte Qlt

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag.(Adnkronos) - Ripartiree radici del passato per programmare il futuro dell'assistenza legale. Nasce QLT Law & Tax Studio Legale e Tributario Associato, che raccoglie e accresce l'esperienza decennale di Quorum. Un team di oltre 40sti, tra Roma e Milano, per garantire consulenza ed assistenza in più di 14 aree del diritto nazionale e internazionale (in inglese, francese, tedesco e spagnolo per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti stranieri). M&A, energie, retail, intelligenza artificiale e made in Italy tra gli ambiti più innovativi di un'attività multidisciplinare ed integrata che offre servizi legali anche ai clienti che investono nell'automotive, nell'IT, nell'immobiliare, nel fashion e nel food&beverage. Senza trascurare gli ambiti più "classici" della consulenza ...