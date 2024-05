Processo Pifferi - il pm replica all’avvocata | “C’è solo una bimba vittima ed è Dian - una sola bugiarda ed è Alessia”

AGI - "non e' nostro compito dare giudizi morali su Alessia Pifferi , vi chiedo l'assoluzione . E' evidente che non volesse uccidere la bambina". Lo ha detto Alessia Pontenani, difensore di Alessia Pifferi , la donna imputata dell'omicidio ...

Il nome di Alessia Pifferi è purtroppo tristemente noto alla cronaca italiana per ciò che è avvenuto nel 2022. La donna ha abbandonato sua figlia di 18 mesi in casa da sola per quasi una settimana. Nonostante inizialmente ci sia stato un gran caos ...

