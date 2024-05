Processo Alessia Pifferi - oggi nuova udienza | attesa per la sentenza Cosa rischia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano, 13 maggio 2024 –, questa mattina in Tribunale a Milano, delad, la donna accusata di aver lasciato morire di stenti Diana, la figlia di 18 mesi, lasciandola a casa sola per sei giorni. La, 38 anni, è in carcere dal luglio di due anni fa.potrebbe arrivare la. Quasi certamente si tratterà di una condanna: i giudici, togati e popolari, dovranno quindi stabilire la pena da infliggerle, in base al tipo di reato e alle eventuali aggravanti che le saranno riconosciute.conPontenani L’diNell'dila Corte d'Assise di ...