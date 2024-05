Processo ad Alessia Pifferi - attesa per oggi la condanna | cosa rischia la donna che ha lasciato morire la figlia

Nuova udienza a Milano del Processo ad Alessia Pifferi , la 38enne imputata per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di quasi 18 mesi nel luglio 2022, abbandonandola da sola in casa per 6 giorni. La donna, accusata di omicidio volontario ...

Alessia Pifferi accusa la polizia di averla intimidita "per farmi dire a tutti i costi qualcosa che non era". Il video in aula

Lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi: è l’ora della condanna per Alessia Pifferi - Lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi: è l’ora della condanna per alessia Pifferi - Battute finali nel processo: oggi parlerà l’avvocato di parte civile e il pm potrà fare le repliche. La sentenza potrebbe arrivare in giornata ...

“Moralmente Alessia Pifferi andrebbe al rogo, ma noi non giudichiamo la moralità”: parla l’avvocata Pontenani - “Moralmente alessia Pifferi andrebbe al rogo, ma noi non giudichiamo la moralità”: parla l’avvocata Pontenani - In un'intervista a Fanpage.it, alessia Pontenani spiega perché chiederà che alessia Pifferi venga condannata per "abbandono di minore con morte ...

Alessia Pifferi, la ricostruzione: il caso della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia - alessia Pifferi, la ricostruzione: il caso della donna accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia - Si avvicinano fine del processo e sentenza. Lunedì 13 maggio un'udienza decisiva. Il pm ha chiesto l'ergastolo. Ecco quello che è accaduto dal luglio 2022 a oggi ...