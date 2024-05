(Di lunedì 13 maggio 2024) Modena, 13 maggio 2024 –disu unTper in via Nonantolana, dueall’ospedale con i sintomi di una intossicazione: si tratta di un 27enne e di una 42enne, portati al Policlinico. Intorno alle 9.30 le fiamme si sarebbero sviluppate nel motore del mezzo ed ilintervento del conducente con un estintore avrebbe evitato il propagarsi. Sul posto anche il 118 ed i vigili del fuoco. Le dueportate all’ospedale non avrebbero riportato gravi conseguenze a seguito dell’accaduto.

(Adnkronos) – Una persona è morta in un Incidente stradale, avvenuto a Cupra Marittima in provincia di Ascoli Piceno nella galleria Vinci, sulla A14. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l' incendio divampato. Nello schianto ...

L'articolo Incendio , del pullman da turismo resta solo lo scheletro : traffico in tilt a Roma anche verso sud <small class="subtitle"> Grande raccordo anulare </small> proviene da Noi Notizie..

Bergamo . incendio in pieno centro città, nei pressi della stazione , nella serata di martedì (7 maggio) intorno alle 19.50. Le fiamme, le cui origini sono ancora da accertare, sono divampate all’interno di un capannone dismesso in zona Piazzale ...

Principio di incendio su pullman, due persone al pronto soccorso - Principio di incendio su pullman, due persone al pronto soccorso - Modena, 13 maggio 2024 – Principio di incendio su un pullman Tper in via Nonantolana, due persone all’ospedale con i sintomi di una intossicazione: si tratta di un 27enne e di una 42enne, portati al P ...

Pullman a fuoco in autostrada, premiati due poliziotti: "Hanno evitato il peggio" - pullman a fuoco in autostrada, premiati due poliziotti: "Hanno evitato il peggio" - Il riconoscimento è stato consegnato a Giuseppe Forte e Constantin Liviu Socea per l'intervento sulla A12 lo scorso 9 luglio ...

Bergamo, incendio in un capannone dismesso vicino alla stazione dei pullman - Bergamo, incendio in un capannone dismesso vicino alla stazione dei pullman - Bergamo. incendio in pieno centro città, nei pressi della stazione, nella serata di martedì (7 maggio) intorno alle 19.50. Le fiamme, le cui origini sono ancora da accertare, sono divampate all’intern ...