Principe William | crescono le responsabilità in un periodo complicato

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilaffronta undelicato, ma altrettanto importante. Mentre la moglie Kate Middleton è lontana dagli impegni pubblici per affrontare in privato i propri problemi di salute, l’erede al trono si prepara a ruoli istituzionali sempre più di rilievo. Secondo l’Hello! Magazine, infatti, re Carlo lo incontrerà a breve in via ufficiale per affidargli un ruolo importante. Buckingham Palace ha confermato che re Carlo III cederà il ruolo di Colonnello in capo dell’Aeronautica Militare al figlio maggiore, ildi Galles. La coppia padre e figlio parteciperà ad un impegno congiunto il 13 maggio presso il Museo del Volo dell’Esercito per l’importante appuntamento. La notizia di questo incontro speciale è giunta in contemporanea con il ritorno del Sovrano ai propri doveri reali. L’impegno congiunto con ...

