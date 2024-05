Primavera 1 Frosinone ko Il Diavolo entra in zona playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Fine della crisi e sogno: il Milan torna a vincere, dopo il pareggio di Lecce e il doppio ko con Bologna e Monza, arrivati in coda alla finale di Youth League persa con l’Olympiacos. Successo pesante (2-1) per i rossoneri che condannano ilalla retrocessione e, soprattutto, a una giornata dalla fine della regular season salgono al sesto posto, ossia la prima posizione buona per partecipare ai. Due punti di vantaggio sul Torino settimo e prossimo avversario, alla terza sconfitta consecutiva contro il Bologna. E una sola lunghezza di distanza dal Sassuolo, quinto. Abate rinuncia a Camarda dal primo minuto (entrerà al 12’ della ripresa) e schiera Sia cvanti, col tris Scotti-Zeroli-Bonomi alle sue spalle. Dopo soli tre giri d’orologio, però, ilmorde: corner di ...