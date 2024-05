Prima e seconda categoria Lo Jolo scivola | stagione finita Montemurlo cede - Prato nord spera

(Di lunedì 13 maggio 2024) C’è chi festeggia, chi dovrà farsi passare la delusione al più presto per guardare altrove e chi può ancora sognare. Queste le sensazioni che gli spareggi svoltisi ieri hanno lasciate alle formazioni die provincia chiamate ancora a tenere duro. Partendo dal girone C di, dove la corsa dellosi è clamorosamente interrotta. La banda Diodato, alla luce dell’ottimo campionato chiuso al secondo posto in classifica, aveva a disposizione due risultati su tre per poter passare il turno contro il Ginestra Fiorentina. Sono invece stati i fiorentini a prevalere, vincendo 2-1: dopo aver visto sfumare la promozione diretta per mano del Cerbaia, Lupetti e compagni dovranno riprovarci il prossimo anno con la consapevolezza di essere un gruppo coeso e dal rendimento costante. Non sono mancate le sorprese ...

Prato , 19 aprile 2024 – Sono sei i Medici di famiglia che servono per coprire le cosiddette "zone carenti", ovvero quelle in cui non è assicurata la presenza del professionista di base. Il dato emerge nel documento prodotto dalla Direzione sanità ...

Basket. Use, inizia in salita anche la serie play-off. Ancora una sconfitta casalinga contro il Cecina - Basket. Use, inizia in salita anche la serie play-off. ancora una sconfitta casalinga contro il Cecina - L'Use Computer Gross subisce una sconfitta casalinga contro Cecina nella gara-1 dei play-off, non riuscendo mai a trovare il ritmo di gioco e venendo superato in modo netto. Cecina controlla il match ...

Centristi contro +Europa: "A Prato e Firenze gli stessi candidati" - Centristi contro +Europa: "A prato e Firenze gli stessi candidati" - Centristi attaccano +Europa a prato per candidati "copiati" da Firenze e non residenti. Critiche per presunta alleanza con Pd e sinistra estrema.

"Città di Prato" da record. Festa tra campo e tribune - "Città di prato" da record. Festa tra campo e tribune - L’edizione 40 del "Torneo Internazionale Under 18 Città di prato" è stata un grande successo ... al nostro circolo insieme alla vincitrice Lilli Tagger, che gioca ancora il rovescio a una mano e al ...