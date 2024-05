Prima devi laurearti | Al Bano fulmina in diretta la figlia Jasmine

(Di lunedì 13 maggio 2024) AlCarrisi ospite a Verissimo parla di suache di fatto ha espresso la sua volontà di diventare presto mamma. "Non ero pronta e avevo bisogno di crearmi i miei spazi. Adesso però sento il desiderio di diventare mamma", ha detto in studio ladi Al, proprio davanti al papà. E il cantante, totalmente sbalordito dalle parole diha subito reagito: ", poi porta avanti la carriera. Quando sarai tranquilla fai quello che ti pare". E ancora: "I miei figli sono miei frutti migliori. Ho protetto i miei figli dall'attenzione mediatica. Io mi preoccupavo che i miei figli non dovessero essere additati come i "figli di". Ho pensato di iscriverli alla scuola americana e quindi erano figli di ...

