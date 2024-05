Prima categoria | come Italia-Germania del ’70 Il Forte va in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Continua l’avventura del2015. Gli squali espugnano per 4-3 al termine dei supplementari la tana dell’Atletico Lucca e accedono così allaplayoff con la Folgor Marlia. Gara che si era subito messa in salita con i lucchesi in doppio vantaggio, neppure un giro di lancette ed è Secchi a trovare l’angolino con un gran tiro da fuori area, raddoppio di Bonini al 9’, lesto a correggere in mischia. Riapre tutto però capitan Lossi che al 32’ segna su calcio di rigore e poi firma con un deviazione in acrobazia nell’area piccola il gol che prolunga la contesa ai supplementari dove partono meglio ancora i lucchesi che al 8’ si riportano in vantaggio con un grande slalom di Posarelli. Ma i ragazzi di Cagnoni si dimostrano grande gruppo con valori umani importanti epareggiano grazie al tocco di Luchini su sviluppi di un corner e ...