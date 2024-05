Prezzi benzina in calo ma di poco | al self verde sotto 1,9 euro e diesel a quota 1,75

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 13 maggio 2024) Idellae dela metà maggio 2024 segnano una lieve flessione, derivata dalla discesa dellezioni dei prodotti raffinati e del prezzo Brent in lieveche va a82,70 dollari al barile (-0,11%). Di seguito tuttimedi registrati per i carburanti.medi nazionali Secondo l’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, basata sui dati del ministero raccolti su circa 18.000 gestori di stazioni di servizio sparse in tutta Italia, il prezzo medio nazionale dellain modalitàè scesogli 1,9al litro; il gasolio invece veleggia attorno a1,75 ...