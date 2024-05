Prendi le tue cose e vai via Isola dei Famosi - via dall’Honduras dopo la notizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’dei2024 torna in televisione lunedì 13 maggio, prima di cambiare giorno e spostarsi a domenica.l’eliminazione di Marina Suma, condannata dal televoto dell’ultima puntata, nell’ottava diretta del reality show condotto da Vladimir Luxuria ci saranno tre naufraghi in nomination e a rischio. Una settimana molto pesante per la conduttrice del reality, che ha dovuto rispondere alle continue accuse di Francesco Benigno, squalificato dal gioco ormai un mese fa. Consapevole che quando si conduce una trasmissione possano arrivare delle critiche che vanno accettate perché fa tutto parte del gioco, Luxuria non accetta però di stare zitta davanti agli insulti. “Caro signor Benigno, io gli insulti non li accetto. Ho 58 anni, di insulti ne ho sentiti tanti nella mia vita. Mi sono costruita una corazza ma certe offese fanno ...