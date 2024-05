Prénatal rilancia la natalità con il progetto ‘Generazione G’

(Di lunedì 13 maggio 2024) In un contesto caratterizzato da un progressivo calo delle nascite,propone undi sostegno economico, sociale o psicologico alle famiglie in difficoltà: si chiama Generazione G, promosso insieme a Moige, movimento italiano genitori, e supportato da Toys Center, Bimbostore e FAO Schwarz. Ilannunciato nel 2023 agli Stati generali della, vanta

"Noi cerchiamo di fare la nostra parte e quest'anno abbiamo lanciato il progetto di attivismo sociale. Un progetto chiamato Generazione G, con l’iniziale della parola genitori, per dare supporto alle famiglie fragili con raccolta fondi e donazioni ...

Stati Generali della Natalità, Prénatal: 'Esserci tutti, per far evolvere e rigenerare l'Italia' - Promosso da Prénatal, dallo scorso febbraio si è svolto nei punti vendita del marchio e ha coinvolto 45 città in 14 regioni. Il nome del progetto, 'Nascere insieme', racchiude un po' la filosofia ...

Natalità, Rivolta (Prenatal): "Sostenere le famiglie fragili: l'Impegno nel welfare e nella crescita dei bambini" - Come Prenatal noi siamo molto focalizzati a supportare. Abbiamo lanciato un progetto di sensibilizzazione sociale, di attivismo sociale, in collaborazione con il MOIGE , il Movimento Italiano dei Genitori, per cercare di supportare quelle famiglie che sono più fragili e che ...