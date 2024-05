Premier - arrivo in volata Trossard rilancia l’Arsenal

(Di lunedì 13 maggio 2024) LaLeague si prepara all’emozione dellaper il titolo. La corona del campione verrà infatti assegnata all’ultima giornata, la 38ª. Ieri alè bastata una vittoria di misura all’Old Trafford – 1-0 al Manchester United – per riportarsi in vetta alla classifica, ricacciando indietro, di un solo punto, i rivali del City. A decidere la sfida un guizzo dial 20’ del primo tempo. I Red Devils sono segnati dalle numerose assenze, e faticano decisamente a insidiare gli avversari. Eppure la tensione in campo è evidente vista la posta in palio. La formazione di Arteta non brilla, passa in vantaggio e poi pensa soprattutto a conservare il vantaggio, riuscendo nel suo intento. Nel finale salva tutto Onana con tre parate. L’unica nota negativa perè l’infortunio di Saka, che ...

