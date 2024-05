Preghiera a Maria - 13 maggio A Luci - Giacinta e Francesco è svelata la strada per il Cielo

(Di lunedì 13 maggio 2024) I segreti di Fatima hanno incuriosito uomini e donne di tutto il mondo, credenti e non; ma in realtà il vero segreto svelato è tutt’altro. Subito dopo la Prima Guerra mondiale la Madonna appare ai tre pastorelli di Fatima e affida loro un messaggio sconvolgente per tutto il mondo. “Recitate il Rosario tutti i giorni. ... L'articolo proviene da La Luce di

Folla in preghiera per il pellegrinaggio al Santuario di Fatima - Folla in preghiera per il pellegrinaggio al Santuario di fatima - fatima, 13 mag. (askanews) - Migliaia di pellegrini si sono riuniti nella città portoghese di fatima in occasione dell'annuale pellegrinaggio al Santuario della Madonna. Con una messa illuminata dalla ...

Festa della Madonna di Fatima: il 13 maggio si prega anche a Bra - Festa della Madonna di fatima: il 13 maggio si prega anche a Bra - Al Santuario antico della Madonna dei Fiori di Bra i devoti della B.V. di fatima hanno la possibilità di raccogliersi in preghiera il giorno 13 di ogni mese, alle ore 20.30, con il Rosario meditato, ...

Oggi 13 maggio: Beata Vergine Maria di Fatima. L’invito alla conversione dell’umanità - Oggi 13 maggio: Beata Vergine Maria di fatima. L’invito alla conversione dell’umanità - Si commemora la prima delle apparizioni della Madonna ai tre pastorelli in Portogallo, con l’invito alla conversione per cambiare la storia.