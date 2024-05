Prato - arriva il progetto di Google IA per il Made in Italy

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 -"IA per ilin", ildiper affiancare le PMI nel cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale. Dal 20 al 22 maggio al Mercato coperto di Via Umberto Giordano, sarà allestito uno degli Spazi Interattivi temporanei di, dedicato in questo caso al settore tessile e moda. ‘IA per ilingrazie alla collaborazione con il Comune di, e con la Casa delle Tecnologie Emergenti PRISMA finanziata dal MIMIT. Per tre giorni, il mercato coperto ospiterà lo Spazio Interattivo didedicato al settore Tessile e Moda, per scoprire di più sulle ...

Prato , 18 aprile 2024 - Nell'anno del centenario dell'assassinio di Giacomo Matteotti , lo Spi Cgil di Prato e toscano promuove in città lo spettacolo 'Il Corpo' . L'appuntamento è per mercoledì 24 aprile alle ore 21 al Teatro Metastasio . Tutto nasce ...

Prato , 6 maggio 2024 - Due giorni di festa fra Prato e Montemurlo per le celebrazioni della Madonna del Bosco di P anni . La vera statua del comune pugliese, dopo essere stata a Roma dal Papa, per la prima volta dopo 130 anni è arrivata anche nella ...

Prato, tremendo scontro in galleria: ferite gravi per un motociclista - prato, tremendo scontro in galleria: ferite gravi per un motociclista - Un bruttissimo incidente ha visto coinvolti un motociclista di 65 anni e un'automobilista di 23 anni, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrati frontalmente all'interno della galleria ...