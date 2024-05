Posti disponibili docenti e ATA dal 1° settembre 2024 dopo i pensionamenti Elenchi per provincia

Lavori slittati. Class action contro le Poste - Lavori slittati. Class action contro le Poste - Chiusura delle Poste a San Colombano al Lambro: cittadini proseguono la class action per risarcimento milionario nonostante promesse di riapertura a settembre. Disaccordo sulle tempistiche e richiesta ...

Bando per 10 posti in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica, aperte le candidature per cittadini sammarinesi - Pubblicato bando per 10 posti in Medicina e Chirurgia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma per cittadini sammarinesi. Scadenza domande: 6 settembre. Segretario di Stato Mularoni: "Grande s ...

Assunzioni in Poste Italiane: quasi 4 mila figure da inserire anche senza esperienza - Sono quasi 4 mila i posti di lavoro previsti nel programma di assunzioni di Poste Italiane per il prossimo periodo: i dettagli ...