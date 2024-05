Porto - Taremi saluta il Do Dragão in lacrime | Momento emozionante VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Promesso sposo dell’Inter, Mehdihato il Docon un gol vittoria in pieno recupero nel match che ilha vinto per 2-1 contro il Boavista. Intervenuto ai microfoni di Sport TV, l’attaccante iraniano ha dichiarato: “E’ undavveroper me. Pur essendo l’ultima partita in casa ho cercato di stare sul pezzo ed è stato fantastico segnare il gol vittoria all’ultimo minuto. Ho sempre cercato di sostenere ile penso di aver fatto del mio meglio“.ha poi aggiunto: “Ho grande rispetto per i tifosi, perciò ho accettato anche le critiche che mi hanno mosso. Proprio perché li rispetto ho posticipato la firma del contratto per il prossimo anno. Sarò un tifoso delfinché vivrò“. Di seguito ...