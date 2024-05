Pontevecchio Vittoria in rimonta e finalissima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) CASTEL DEL PIANO 12 dts CASTEL DEL PIANO: Rossi, Bartoccioni, Timbri, (26’ st Barluzzi), Milletti, Fiorucci, Urbani, Bura (29’ st Montanucci), Pinazza (38’ st Mignone), Polidori, Hysenaj (12’ st F. Sisani), Vicaroni (18’ st G. Costantini). A disp.: Proietto, Tempesta, Crispiciani, Lakhdar. All.: Grilli.: Cucchiararo, Nofri, Cesaroni (19’ st Bamba), Pierassa (29’ st Mariucci), Biavati, Checcaglini, Vinciarelli (35’ st Pero Nullo dal 2’ pts Barboni), D’Ambrosio, Depretis, Mancinelli, M. Sisani (13’ st Castelletti). A disp.: Pignatta, S. Costantini, Toscano, Monacchia. All.: Caldarelli. Arbitro: Ciorba di Perugia (Giacometti e Dolgetta di Gubbio). Marcatori: 39’ pt Vicaroni (CP9, 51’ st Mancinelli (PO), 5’ sts Mariucci (PO). Note: espulso al 16’ st Urbani (CP) per somma di ammonizioni, al 7’ pts espulso per ...