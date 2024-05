“Pompei – La serie” | una fiction ambientata nella città degli Scavi dei giorni nostri

Netflix sta per lanciare una nuova serie italiana, si intitola Briganti ed è un nuovo western -crime che sembra avere tutte le carte in regola per stupire il pubblico della piattaforma di streaming. Prodotta da Fabula Pictures insieme a Los ...

Peacock ha ufficializzato che la nuova serie ambientata nell’universo narrativo di The Office , la nota comedy statunitense, famosa per aver sdoganato lo stile del mockumentary – finto documentario – nell’ambito delle sitcom, si farà. ...

Musei Reali di Torino: un nuovo allestimento per la Galleria Sabauda - Musei Reali di Torino: un nuovo allestimento per la Galleria Sabauda - Presentato l'allestimento del secondo piano della Galleria Sabauda, con la collezione del Principe Eugenio di Savoia e la pittura fiamminga e olandese ...

Peacemaker: Frank Grillo sarà Rick Flag Sr. nella stagione 2 - Peacemaker: Frank Grillo sarà Rick Flag Sr. nella stagione 2 - "Felice di annunciare che lo straordinario Frank Grillo riprenderà il ruolo di Rick Flag Sr. - ruolo che interpreterà per la prima volta in forma animata in Creature Commandos - per tutta la stagione ...

Festival di Cannes, sono quattro i film svizzeri - Festival di Cannes, sono quattro i film svizzeri - L'ultima pellicola elvetica a Cannes è la coproduzione ispano-svizzera ‘Las novias del sur’, selezionata per Semaine de la Critique. La regista svizzero-spagnola López Riera lascia che siano le donne ...