Poliziotto accoltellato - la Russa lo va a trovare | A Milano la sicurezza non è stata messa tra le priorità

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il viceispettore Christian Di Martino sta meglio. Il presidente del Senato, Ignazio La, si è recato a fargli visita all’ospedale Niguarda di. Lenti ma costanti proseguono i miglioramenti per ilferito a coltellate ada Hasan Hamis alla stazione di Lambrate: un cittadino marocchino irregolare da anni sul nostro territorio. Christian è sveglio. Nel weekend gli hanno tolto anche il tubo per la respirazione, perché respira autonomamente. Così come risponde correttamente alle domande del personale sanitario. “Il ragazzo sta molto meglio, è in condizione di ripresa anche se è stato veramente in bilico tra la vita e la morte – ha dichiarato La- .Voglio sottolineare che è rimasto dalla parte della vita anche grazie alla capacità della struttura del Niguarda: a partire ...

