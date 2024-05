Poliziotto accoltellato a Milano | si è svegliato e risponde alle domande

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 13 maggio 2024): Christian Di Martino, 35 anni, si èche gli vengono fatte Nella notte tra l’8 e il 9 maggio, un vile atto di violenza ha scosso la città di. Un agente di polizia, il Vice Ispettore Christian Di Martino, 35 anni, è statoalla stazione di Lambrate mentre tentava di intervenire per fermare un uomo che stava lanciando sassi contro treni e passanti. L’aggressore, un 37enne di origine marocchina già notoforze dell’ordine, ha sferrato tre colpi di fendente alla schiena dell’agente, causando ferite gravissime che hanno messo in pericolo la sua vita. Di Martino è stato immediatamente trasportato in ospedale, dove ha subito un ...