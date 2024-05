Polemica di Sottocorona sul Ponte sullo Stretto | Le navi da crociera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Farò di tutto per aprire i cantieri nel 2024, perché i lavori che daranno occupazione. I tecnici hanno deciso di prendersi quattro mesi in più per fare tutte le analisi ambientali, non strutturale. L'ideologia non può bloccare la modernità e lo sviluppo”. Sono queste le parole usate da Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti, in merito al progetto del, opera che dovrebbe unire la Calabria, e quindi l'Italia continentale, all'isola della Sicilia. Sul tema si è espresso anche il meteorologo Paolo, che ha voluto dire la sua sull'argomento nel corso della trasmissione Coffee Break: “Le nuovedanon passerebbero sotto il. Abbiamo visto una nave che ha ...