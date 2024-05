Pnrr - Meloni avverte | Risorse che non possono finire nelle mani della criminalità

(Di lunedì 13 maggio 2024) Articolo pubblicato lunedì 13 Maggio 2024, 18:04 La gestione dei fondi delin Italia è ormai una questione di massima importanza per il governo, che continua a battersi affinché i fondi spettanti agli onesti cittadini italiani non finiscano“sbagliate“. Proprio per evitare che ciò accada, il Comitato per la lotta contro L'articolo proviene da Il Difforme.

“Oggi compiamo insieme un altro passo avanti in questo percorso e inauguriamo una nuova fase nella vita e nell’attività del Colaf. Puntiamo a rendere il Colaf, cioé, lo strumento per proteggere le risorse europee che sono a disposizione ...

Pnrr, Meloni: "Dobbiamo impedire che i fondi finiscano nelle mani della criminalità" - pnrr, meloni: "Dobbiamo impedire che i fondi finiscano nelle mani della criminalità" - "Sono in gioco circa 350 miliardi di euro tra pnrr e Piano Nazionale Complementare correlato, RepowerEu, Fondo di Coesione 2021-2027 e Fondo di Coesione Nazionale".

