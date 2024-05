Playoffs NBA 2024 | Indiana passeggia contro i Knicks - Denver vince ancora a Minnesota

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si era capito già dal primo quarto (chiuso con uno scarto di 20 punti), che non ci sarebbe stata storia in gara-4 traPacers e New York, semifinale della Eastern Conference deiNBA. E così è stato visto che la squadra di casa si è imposta con un netto 121-89, dominando in lungo e in largo. La prima frazione è stato solo l’inizio dei guai per i, andati all’intervallo sul -28 e scivolati addirittura sul -42 nella ripresa. Una gara a senso unico che i Pacers hanno conquistato meritatamente, mandando ben sei giocatori in doppia cifra. I migliori realizzatori della gara sono stati Haliburton e Burks, entrambi con 20 punti a referto. Ristabilita la parità (2-2), la serie torna dunque a New York, dove Brunson e compagni saranno chiamati a scuotersi per tornare alla vittoria ...