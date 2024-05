Playoff Serie C | Atalanta U23-Catania senza tifosi ospiti

Per la sfida di stasera al Massimino alle 20,45, ospite Giugliano, il tecnico rossazzurro Zeoli richiede positività per muovere la classifica.

Dortmund , 9 aprile 2024 - Nella ventottesima giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund ha ospitato lo Stoccarda in una sfida decisiva per la corsa Champions di entrambe le squadre. Oltre al risultato finale, 0-1 per gli ospiti grazie alla rete ...

Tempo di lettura: 2 minutiÈ una gara senza appello quella che attende questo pomeriggio (ore 18:30) Catania e Benevento. Chi rischia di più sono senza dubbio i padroni di casa, complice il non certo tranquillizzante +1 sulla zona play out, motivo ...

Ecco il Bari: “Ancora tu Ma non dovevamo non vederci più!” - Ecco il Bari: “Ancora tu Ma non dovevamo non vederci più!” - Una piazza importante, una città con tanti tifosi, di proprietà di De Laurentiis ... Nei primi due turni (contro Avellino e catania) approfitta del fattore campo pareggiando per 0-0 contro gli irpini ...

Marchese: "Catania è stato discontinuo, ma ci saranno 20 mila spettatori" - Marchese: "catania è stato discontinuo, ma ci saranno 20 mila spettatori" - “Ci sono tante squadre forti nei playoff, però sei il catania, gli avversari vanno a giocare davanti a 20mila spettatori. In campo scendono i calciatori, ma il calore del pubblico etneo si fa sentire.

"Fu una grandissima delusione. I tifosi però mi hanno sempre voluto bene". L'ex Bari e il ricordo del 2004 - "Fu una grandissima delusione. I tifosi però mi hanno sempre voluto bene". L'ex Bari e il ricordo del 2004 - Bari, c'è la Ternana. Chi sarà il protagonista dei playout