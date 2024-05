Playoff NBA 2024 | Denver vince ancora a Minnesota - Indiana domina con New Yorkn

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tutto in parità dopo le due partite disputate nella notte per iNBA. I campioni in carica deiNuggets espugnanoil campo deiTimberwolves e firmano il 2-2, riportando il fattore campo dalla loro parte. Stesso identico punteggio nella sfida tra New York ed, con i Pacers che hanno travolto i Knicks in una gara-4 senza storia. I campioni in carica sonovivi e ribaltano completamente l’inerzia di una serie che sembrava ormai nelle mani didopo la clamorosa doppia vittoria in gara-1 e gara-2., però, dopo averto la terza sfida,anche la quarta per 115-107 ed ora ha nuovamente il vantaggio del fattore campo. I Nuggets hanno ...