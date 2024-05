Playoff di Serie C al via - in palio l’ultimo posto per la B | ecco le sfide

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 – LaC scalda i motori. Martedì al via la fase nazionale dei, che vedrà le squadre contendersiper laB. Ai sei club che hanno superato la fase a gironi si aggiungono le terze classificate nella stagione regolare e la vincitrice della Coppa Italia per un totale di dieci squadre. Si tratta di partite di andata e ritorno, in caso di pareggio passa la miglior classificata, ovvero la testa diche giocherà il ritorno in casa. Non ci sono supplementari e rigori. Calcio d'inizio alle 20.30. Questi i cinque accoppiamenti stabiliti dal sorteggio Taranto-Vicenza: alla squadra di Eziolino Capuano, dopo il quintodella stagione regolare, sono bastati due pareggi a reti bianche per eliminare prima il Latina e ...

Continua la festa scatenata in casa Bologna dopo la matematica qualificazione in Champions League e il club è già proiettato alla prossima stagione. I bookmaker sono ottimisti sul club rossoblu, a prescindere da cosa si deciderà sul futuro di ...

Use Gross, imperativo vincere in gara-2 contro Cecina - Use Gross, imperativo vincere in gara-2 contro Cecina - Le serie in salita sono diventate una costante dei playoff dell’Use Computer Gross. Come accaduto contro Quarrata ai quarti, mercoledì sera a Cecina la squadra di Luca Valentino dovrà tirare fuori ...

Scatta il 19 maggio a Bologna la semifinale playoff della Sebastiani: ecco date e orari della serie - Scatta il 19 maggio a Bologna la semifinale playoff della Sebastiani: ecco date e orari della serie - RIETI - Sono state rese note le date della semifinale playoff di serie A2 tra la Real Sebastiani Rieti e la Fortitudo Bologna. L’inizio della serie slitta a domenica 19 maggio con gara 1 che si ...

Promozione Lazio, i risultati dei playout per i gironi A, B, C, D - Promozione Lazio, i risultati dei playout per i gironi A, B, C, D - Nel girone A il Tarquinia condanna il Cerveteri alla Prima Categoria, decisivo il gol di Iannilli e un autogol dei padroni di casa che condanna il Cerveteri alla seconda retrocessione consecutiva. Un ...