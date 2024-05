Più sicuri con l’inclusione Ecco la città del futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Visioni di unalibera e sicura. Dalla cultura all’energia, la Ferrara deldei candidati Atik, Fiorentini, Ludergnani e Poli della Lista Civica Anselmo Sindaco. "Unasicura è unache si cura di tutti i suoi cittadini, che non li lascia dormire per strada, che li fa sentiredi potere esprimere in liberamente la propria opinione, che li rende partecipi delle decisioni che li riguardano". E’ questo il concetto di sicurezza che vogliono promuovere Leonardo Fiorentini, Arianna Poli e Adam Atik, candidati per la Lista Civica Anselmo Sindaco, e di cui si è discusso venerdì alla presenza dello stesso Fabio Anselmo. Ad arricchire la conversazione, con idee ed esempi virtuosi di politiche cittadine inclusive e capaci di coinvolgere le persone nelle scelte, vi erano Elena ...