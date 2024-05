Più di mille membri di Hamas in cura in Turchia Le rivelazioni di Erdogan alleato dei terroristi

Gaza, a Rafah attaccato veicolo Onu: un morto | Gli Usa: "A Gaza uccisi più civili che terroristi" - 13 mag 17:27 Erdogan: "Oltre mille esponenti di Hamas ricoverati e curati in ospedali turchi" 'Più di 1.000 membri di Hamas' sono ricoverati in ospedali in Turchia per essere curati. Lo ha annunciato il presidente turco Recep ...

Gaza e l'empatia selettiva del mondo occidentale - Oltre a ciò, più mille bambini hanno ...bambini hanno subito l'amputazione di una ...stati uccisi dal caldo delle tende in ...una fantomatica sconfitta totale di Hamas.maggiore empatia verso i membri del ...