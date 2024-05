Pitbull azzanna una bambina di due anni | è gravissima

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unadi 2è in gravissime condizioni dopo che un cane di razzal'hata mentre giocava in un appartamento di Sesto San Giov, comune del milanese. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lunedì 13 maggio. Ilavrebbe aggredito e ferito gravemente...

