Pistoia sfiora l’impresa

(Di lunedì 13 maggio 2024) GERMANI 79 ESTRA70 Christon* 11, Gabriel* 3, Bilan* 19, Burnell 9, Massinburg 13, Tanfoglio ne, Della Valle* 11, Petruccelli ne, Cobbins 2, Cournooh 2, Akele* 9, Porto ne. All. Magro.Willis*V15, Della Rosa 9, Moore* 15, Stoch ne, Saccaggi, Del Chiaro, Varnado* 16, Wheatle* 1, Hawkins 8, Ogbeide* 8. All. Brienza. ARBITRI Rossi, Baldini, Noce. NOTE Parziali 23-12, 48-28, 61-55. Tiri da due: Brescia 18/44,11/34; da tre Bs 10/28, Pt 11/33; liberi Bs 13/19, Pt 15/22; Rimbalzi Bs 51, Pt 38..non riesce a emulare le imprese di Reggio Emlia e Trento, capaci di ribaltare il fattore campo in gara-uno dei playoff, ma mette decisamente paura a Brescia in un primo atto dai due volti. Il primo decisamente a favore della Germani, che sfrutta al massimo l’emozione dei rivali e ...