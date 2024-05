Pifferi condannata all' ergastolo | lasciò morire di stenti la figlia

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano. "Penso che i giudici ...

Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonata a casa da sola per 6 giorni nel luglio del 2022. Lo ha deciso oggi la Corte di Assise di Milano. La pubblica accusa aveva ...

Alessia Pifferi resterà in cella nel carcere milanese di San Vittore, dopo la sentenza di ergastolo in primo grado e in attesa del terzo grado di giudizio. La 38enne, che nel luglio 2022 ...

Diana aveva 18 mesi, abbandonata per 7 giorni in casa. L'imputata impassibile alla lettura della sentenza. In aula anche la sorella e la mamma di lei: "Matta Macché, merita il carcere a vita. Non ha ...