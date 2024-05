Pierpaolo Spollon | emozioni a nudo tra palcoscenico e set

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sarà al fianco di Jesse Williams in Costiera, sta girando una commedia romantica e a teatro parla a tutti di: la nostra intervista a. Tutti lo amano, tutti lo vogliono:è l'attore del momento. Se avete vissuto gli ultimi anni sul pianeta Terra, vi sarete certamente accorti di lui, classe '89, made in Padova ma amato in tutta Italia - e a breve in tutto il mondo. Il sensibile ma workaholic Riccardo Bonvegna di Doc - Nelle tue mani, il villain bipolare Sebastiano/Nanni in Blanca, l'introverso Filip de La Porta Rossa ma anche il fratello artista ne L'Allieva:ha letteralmente spopolato in TV, dove lo abbiamo anche visto "umiliarsi" (così dice lui) a Stasera c'è Cattelan e Boomerissima. Tanta (auto)ironia e …

