Petrosyan prende a pugni Bobo Vieri VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 13 maggio 2024)preso ada Giorgio. E’ successo davvero, ma l’ex bomber sta bene. Anzi, se la ride… Perché è uno degli amici e uno dei principali fan del pluricampione che dopo due anni dall’ultimo match tornerà sul ring. Il Bono nazionale gli ha fatto da sparring partner quel tanto che basta per un divertentecondiviso sui social per manifestare il sostegno e per mostrare l’ottimo stato di forma del fighter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio(@giorgio) Un paio di colpi nemmeno così forti sono bastati alsballottato sulle corde come un sacco a convincerlo dello stato di forma dell’amico che sabato sera nell’Allianz Cloud di Milano ...