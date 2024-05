Petra 3 | ripartono le indagini di Paola Cortellesi - sul set con la regista Maria Sole Tognazzi

(Di lunedì 13 maggio 2024)a genova sul set della terza stagione di, la serie Sky tratta dai romanzi di Alicia Giménez-Bartlett; con lei Antonio Pennacchi. Mentre si gode il successo eccezionale del suo esordio alla regia, C'è Ancora Domani, campione di incassi al box office italiano,fa ritorno sul set della terza stagione di. Al via oggi a Genova le riprese dei nuovi episodi che vedono anche il ritorno di Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte.Delicato torna in azione con due nuove storie targate Sky Original - prodotte da Sky e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - dirette da

