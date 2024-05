Pesca illegale a Fiumicino | segnalati numerosi casi tra Fiumara e Ostia

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 maggio 2024 – La costa diè recentemente diventata teatro diepisodi dinon autorizzata, scatenando preoccupazione tra itori locali. Gli incursori illegali hanno agito in diverse aree, dal vecchio faro fino a, includendo zone sensibili. Violazioni estese lungo la costa Le segnalazioni indicano che itori non autorizzati hanno operato davanti al vecchio faro, addentrandosi persino nella darsena all’uscita del porticciolo. Le attività illegali sono state osservate fino davanti ae hanno coinvolto anche l’area di. Testimoni hanno riportato che i trasgressori hanno “scavalcato” il porto daverso sinistra, proseguendo fino al pontile, ignorando le ...

Pesca a strascico a Passoscuro, la Finanza di Civitavecchia ferma un peschereccio - pesca a strascico a Passoscuro, la Finanza di Civitavecchia ferma un peschereccio - La costante azione di controllo dei mezzi aeronavali della Guardia di Finanza ha interrotto, nell’ultimo periodo, quattro attività di pesca a strascico in zona vietata; gli interventi operativi a cont ...

Sequestrate 4 reti da pesca a strascico - Sequestrate 4 reti da pesca a strascico - In Quattro distinti interventi, le Fiamme Gialle della Sezione Aeronavale di Civitavecchia hanno sequestrato 4 reti da pesca a strascico in zona vietata, elevato sanzioni amministrative per 10 mila ...